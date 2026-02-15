Il colore grigio e il bordeaux sono stati protagonisti delle ultime collezioni Resort 2026, suscitando curiosità tra gli appassionati di moda. La scelta di abbinarli nasce dalla volontà di creare look eleganti ma facili da portare, ideali per la primavera che si avvicina. In passerella, capi in sfumature di grigio si mescolano con dettagli bordeaux, offrendo un contrasto raffinato e mai banale. La combinazione conquista proprio per la sua versatilità e per la capacità di adattarsi a diversi stili.

Entrambi eleganti, entrambi versatili: com'è che nessuno li indossa mai insieme? Sfogliando le collezioni Resort 2026, aspettando quelle primaverili, c'è una combinazione colore che ha rapito l'attenzione e sprigionato il desiderio di sperimentare: grigio e bordeaux. GUARDA LE FOTO Colori di tendenza 2026 dalle sfilate donna. Facile da indossare in ufficio ma anche altamente glamour per il tempo libero. Due delle nuance più in voga del 2026 nello stesso look, ecco come abbinarle senza sbavature. Grigio e bordeaux, peccato non averci pensato prima. L'idea di abbinare queste due nuance insieme nell'anticipo della primavera 2026 è del brand danese amatissimo dalle nuove generazioni Baum und Pferdgarten.

© Amica.it - Grigio e bordeaux, l’abbinamento colore da provare ora

Il colore grigio e il rosso tornano a essere protagonisti nel modo di vestirsi.

L'abbinamento tra marrone e giallo rappresenta una scelta semplice e versatile, ideale per creare outfit equilibrati e di buon gusto.

