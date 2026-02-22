Grigio e azzurro l'abbinamento colore da provare aspettando primavera

Il cielo grigio e azzurro ha ispirato molte persone a sperimentare nuovi abbinamenti di colore. Questa combinazione, spesso scelta per affrontare le giornate incerte, si vede sempre più spesso nelle vetrine dei negozi di moda. Le temperature variabili spingono a mescolare capi leggeri e pesanti, creando look versatili. Molti appassionati cercano di adottare questo stile per prepararsi alla stagione che sta per arrivare. La scelta di colori freschi e neutri diventa una soluzione pratica e di tendenza.

Le stagioni non cambiano solo sul calendario, ma anche nell’armadio. E se la moda, da sempre, segue il meteo, queste settimane incerte lo dimostrano più che mai: giornate ancora decisamente invernali si alternano ad altre che profumano già di primavera, con cieli tersi e luce più chiara. Così anche il guardaroba diventa ballerino, anche nelle sfumature: il grigio dell’inverno incontra l’azzurro limpido dei primi pomeriggi assolati. Il risultato è un gioco di contrasti morbidi, un equilibrio tra rigore e leggerezza da replicare ora, in attesa delle palette più luminose della bella stagione. Grigio e azzurro, l’idea look di MSGM. 🔗 Leggi su Amica.it

