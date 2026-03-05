Ricorso sugli affitti brevi Si accende lo scontro

A Bergamo il dibattito sugli affitti brevi si fa più acceso. Dopo mesi di confronti tra le parti coinvolte, si sono susseguite diverse riunioni e confronti pubblici in città. La questione riguarda le modalità di regolamentazione e le normative applicate agli affitti di breve durata. Le discussioni hanno coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore immobiliare. La situazione rimane al centro dell’attenzione locale.

Si accende a Bergamo lo scontro sugli affitti brevi. Dopo mesi di discussioni e di confronti, ora tutto si sposta nelle aule di tribunale: Confedilizia, Appe Bergamo e Fiaip Bergamo (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) hanno infatti fatto ricorso al Tar di Brescia chiedendo l'annullamento del regolamento comunale, introdotto lo scorso novembre, che pone un freno alla diffusione indiscriminata in città delle strutture ricettive non alberghiere, più che raddoppiate tra il 2022 e il 2025 (da 723 a 1.634 unità). Con una apposita delibera la Giunta ha autorizzato la sindaca Elena Carnevali a costituirsi parte civile nella...

Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall’associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: “Andremo fino in fondo”.

Lotta all’overtourism, legittime le norme della Regione Toscana sugli affitti brevi: lo ha stabilito la Corte CostituzionaleÈ stata la Regione apripista con il suo nuovo Testo unico del turismo che ha fissato delle regole per governare il fenomeno degli affitti brevi e per...

