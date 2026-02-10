fondazione cariplo sostiene disabili giovani e detenuti

La Fondazione Cariplo ha annunciato che anche nel 2026 continuerà a investire 215 milioni di euro in progetti a favore di disabili, giovani e detenuti in Lombardia. La decisione arriva in un momento in cui molte associazioni chiedono più risorse per aiutare le fasce più fragili della popolazione. La fondazione intende rafforzare le sue attività per migliorare la vita delle persone più in difficoltà sul territorio.

Fondazione Cariplo, per il 2026, conferma i 215 milioni di euro in erogazioni filantropiche sul territorio lombardo. Come nel 2025 e il 40% in più del 2024. Ma il suo presidente, Giovanni Azzone, ipotizza che già dall'anno prossimo si farà di più, soprattutto grazie al balzo straordinario del patrimonio della Fondazione che ha raggiunto nel 2025 i 13,08 miliardi di euro, con un incremento del 66% rispetto al 2022, quando ammontava a 7,9 miliardi. Un risultato che deriva molta della sua forza dal valore della quota di capitale detenuta in Intesa Sanpaolo: quel 5,5% che fa dell'Ente milanese il secondo socio della banca (dietro alla torinese Compagnia di San Paolo) e che da solo vale oltre 5,7 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

