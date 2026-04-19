Liegi U23 | Dijkman domina le Ardenne con una volata da fuoriclasse

Daan Dijkman ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi Under 23, imponendosi nella corsa grazie a una volata finale di grande livello. La gara si è svolta tra le Ardenne, con il giovane ciclista che ha preso il comando negli ultimi chilometri. La sua vittoria è stata caratterizzata da una prestazione di rilievo, conclusa con successo nella frazione conclusiva.

Daan Dijkman ha conquistato la Liegi-Bastogne-Liegi Under 23, imponendosi con una prestazione di autorità dopo aver dominato la volata finale. Il giovane talento della UAE Team Emirates Gen-Z ha tagliato il traguardo con un tempo di 04:04:58, superando in scatto gli avversari che avevano resistito alla selezione sulle ascese più dure. La selezione sulle Ardenne e lo scontro per il podio. Il percorso tecnico delle salite tipiche delle Ardenne ha agito da filtro naturale, riducendo il gruppo principale a una piccola compagine di circa trenta corridori. In questa fase cruciale, Dijkman ha dimostrato una gestione tattica impeccabile, riuscendo a gestire i tempi e a lanciare la propria accelerazione decisiva per precedere Jack Ward del Lidl-Trek Future Racing e Jesper Stiansen della Tudor Pro Cycling Team U23.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liegi U23: Dijkman domina le Ardenne con una volata da fuoriclasse Notizie correlate Liegi-Bastogne-Liegi 2026: la sfida brutale tra le ArdenneLa domenica 26 aprile 2026, il cuore pulsante del ciclismo mondiale si sposterà sulle aspre creste della Vallonia per la Liegi-Bastogne-Liegi, la... Modric, fuoriclasse assoluto: il Milan vince e lui domina nel derby. Resterà? Ecco le sue paroleDev'essere stato sicuramente un derby da ricordare per Luka Modric, quello vinto ieri sera dal suo Milan a 'San Siro' contro l'Inter.