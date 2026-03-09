Modric fuoriclasse assoluto | il Milan vince e lui domina nel derby Resterà? Ecco le sue parole

Dopo il derby tra Milan e Inter, terminato con la vittoria dei rossoneri, Luka Modric, centrocampista del Milan, ha commentato la partita. Il giocatore di 40 anni ha disputato una prestazione impressionante, coinvolto sia nelle azioni offensive che nelle operazioni difensive. Al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni senza approfondire motivazioni o future decisioni.

Dev'essere stato sicuramente un derby da ricordare per Luka Modric, quello vinto ieri sera dal suo Milan a 'San Siro' contro l'Inter. Tanto che lo ha conquistato, disputando una partita da fuoriclasse, davanti ad una sessantina tra famigliari e amici cari. Tra questi l'ex rossonero Mario Mandzukic e persino Sergio Ramos, che era seduto di fianco alla panchina del Diavolo per godersi lo spettacolo. Al cospetto dei nerazzurri, Modric ha fornito - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - un'interpretazione magistrale, sia in fase di impostazione di gioco, sia in fase di non possesso. Il croato, 40 anni abbondantemente compiuti, era ovunque: pronto ad avviare le azioni della sua squadra così come a mettersi sulle linee di passaggio per fermare quelle degli avversari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

