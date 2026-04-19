Questa primavera, una nuova tendenza si fa largo nel mondo della moda: indossare un grembiule sopra abiti, pantaloni, camicie e giacche. La proposta, lanciata da un noto brand, invita a sperimentare con la sovrapposizione di capi in modo insolito e sorprendente. La scelta di stratificare il look con un grembiule rappresenta un’idea originale che si propone di cambiare il modo di vestire in questa stagione.

In cerca di idee outfit davvero insolite e sorprendenti? Questa primavera sarà un gioco da ragazze. Il gesto da fare per stupire, infatti è quello di indossare un grembiule sopra l’outfit. Da scegliere secondo le proprie inclinazioni e il proprio stile. L’idea inedita arriva dalla passerella primavera estate 2026 di Miu Miu. Qua il grembiule è stato protagonista assoluto. Questo indumento da lavoro si è messo in mostra in tutte le sue sfaccettature. Da quella in pelle da artigiano a quella fiorita da casalinga, dalla variante leziosa da cameriera d’altri tempi alla versione candida da cuoca. Fino ad arrivare a fantasiose rivisitazioni in macramé colorato.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’idea outfit della stagione lanciata da Miu Miu è di stratificarlo sopra giacche, camicie, pantaloni e abiti

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