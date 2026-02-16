Dior ha lanciato le sue nuove collezioni, portando in passerella capi che anticipano i trend della primavera, probabilmente ispirati alle recenti sfilate di Parigi. Le case di moda come Chanel, Miu Miu e Prada si preparano a rivoluzionare il guardaroba, presentando modelli che già spopolano tra gli appassionati. Per esempio, le borse oversize e i colori vivaci stanno conquistando i negozi online, segno che tra poco più di un mese entreremo nel vivo della stagione calda.

L'inverno non è ancora finito ma la moda ci aiuta a percepire in anticipo il profumo della bella stagione in arrivo. Come? Partendo dalle nuove collezioni e, in particolare, dalle it bag primavera 2026 che abbiamo già visto nei mesi scorsi in passerella e che stanno arrivando adesso in boutique. Questi accessori affascinanti sanno come conquistare il pubblico, grazie a forme accattivanti, colori inediti e dettagli sorprendenti. Diventando in un attimo veri e propri oggetti del desiderio da avere nel proprio armadio. Hanno attirato la nostra attenzione alle sfilate e ora stanno per essere finalmente nostre.

Da Dior a Chanel, da Miu Miu a Prada, i modelli della prossima stagione che sono già diventati un cult

La primavera-estate 2026 porta un’ondata di campagne pubblicitarie che catturano l’attenzione.

Le stringate robuste, un classico intramontabile, stanno tornando di moda.

