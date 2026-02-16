Da Dior a Chanel da Miu Miu a Prada i modelli della prossima stagione che sono già diventati un cult
Dior ha lanciato le sue nuove collezioni, portando in passerella capi che anticipano i trend della primavera, probabilmente ispirati alle recenti sfilate di Parigi. Le case di moda come Chanel, Miu Miu e Prada si preparano a rivoluzionare il guardaroba, presentando modelli che già spopolano tra gli appassionati. Per esempio, le borse oversize e i colori vivaci stanno conquistando i negozi online, segno che tra poco più di un mese entreremo nel vivo della stagione calda.
L'inverno non è ancora finito ma la moda ci aiuta a percepire in anticipo il profumo della bella stagione in arrivo. Come? Partendo dalle nuove collezioni e, in particolare, dalle it bag primavera 2026 che abbiamo già visto nei mesi scorsi in passerella e che stanno arrivando adesso in boutique. Questi accessori affascinanti sanno come conquistare il pubblico, grazie a forme accattivanti, colori inediti e dettagli sorprendenti. Diventando in un attimo veri e propri oggetti del desiderio da avere nel proprio armadio. Hanno attirato la nostra attenzione alle sfilate e ora stanno per essere finalmente nostre.
Dior, Gucci, Miu Miu, Saint Laurent. Le campagne che fanno sognare e dettano le tendenze della stagione sono appena uscite. Supermodel, capi iconici e borse cult: tutto quello che c'è sapere per restare aggiornati sulla moda che conta
La primavera-estate 2026 porta un’ondata di campagne pubblicitarie che catturano l’attenzione.
Da Paraboot a Miu Miu, il ritorno delle stringate robuste che piacciono anche a lei
Le stringate robuste, un classico intramontabile, stanno tornando di moda.
Nel nuovo episodio diretto da Mona Fastvold, la collezione Miu Miu Primavera/Estate 2026 diventa dispositivo narrativo, tra rituale, controllo e sottili incrinature. facebook