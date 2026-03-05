A Parigi si apre la presentazione delle nuove collezioni di scarpe di domani, firmate da Dior, Saint Laurent, Chanel e Miu Miu. Dopo le passerelle di New York, Londra e Milano, la capitale francese ospita gli ultimi modelli e le tendenze che segneranno la prossima stagione. Le case di moda svelano le loro proposte, portando in scena le novità più attese nel mondo del footwear.

Glamour alla francese. Dopo New York, Londra e Milano, è finalmente il turno di Parigi di alzare il sipario sulle tendenze della prossima stagione. Dalle scarpe Saint Laurent 2026 alle It Shoes firmate Christian Dior, Balenciaga e Chanel, si prospetta un Autunno-Inverno ricco di calzature magnetiche e scenografiche. Come di consueto, le sfilate parigine sono il riflesso di una femminilità audace e dichiarata, a tratti romantica e delicata, altre volte sensuale, ricercata e sofisticata. Tra sandali in fiori, pump affilatissime e stivali destinati a far innamorare, le It Shoes della Paris Fashion Week Autunno-Inverno 202627 attirano ogni sguardo.

© Iodonna.it - Le It Shoes di domani firmate Dior, Saint Laurent, Chanel e Miu Miu

Dior, Gucci, Miu Miu, Saint Laurent. Le campagne che fanno sognare e dettano le tendenze della stagione sono appena uscite. Supermodel, capi iconici e borse cult: tutto quello che c'è sapere per restare aggiornati sulla moda che contaL’arrivo della Primavera-Estate 2026 segna un momento chiave per la comunicazione della moda: le campagne pubblicitarie tornano a essere veri e...

Da Dior a Chanel, da Miu Miu a Prada, i modelli della prossima stagione che sono già diventati un cultL’inverno non è ancora finito ma la moda ci aiuta a percepire in anticipo il profumo della bella stagione in arrivo.

