La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore con un certificato medico valido non può essere licenziato per aver simulato una malattia. La decisione si basa sul fatto che, in presenza di un documento ufficiale rilasciato dal medico, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento per motivi legati alla malattia stessa. La pronuncia si riferisce all’ordinanza n.

Un lavoratore non può essere licenziato per “finta malattia” se ha un certificato medico valido. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 87382026, come riportato dal sito Brocardi. Il punto centrale è semplice: il certificato medico ha pieno valore legale. Non può essere messo in dubbio da sospetti o valutazioni personali del datore di lavoro o del giudice. Per contestarlo serve una verifica medica di pari livello, come una perizia o un accertamento specialistico. Nel caso esaminato, l’azienda aveva basato il licenziamento su indizi (come il mancato acquisto di farmaci o la visita dal medico di base), ma senza prove concrete. La Cassazione ha ribadito che l’ onere della prova spetta sempre al datore di lavoro, che deve dimostrare in modo certo la simulazione della malattia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Finta malattia? Se hai il certificato, non possono licenziarti

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