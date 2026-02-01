Marito e moglie bloccano un ladro che stava tentando di rubare uno scooter

Una coppia di carabinieri di Catania si è trovata coinvolta in un’azione improvvisa contro un ladro che stava cercando di rubare uno scooter. Durante un normale controllo serale, i militari hanno notato il tentativo di furto e sono intervenuti, con l’aiuto di altri colleghi. La coppia di cittadini, senza perdere tempo, ha bloccato il ladro e evitato che portasse via il mezzo. L’intervento è durato pochi minuti e ha permesso di recuperare lo scooter prima che sparisse.

Durante un controllo serale, un equipaggio del nucleo radiomobile carabinieri di Catania ha raggiunto una coppia di colleghi, supportandoli nell’intervento relativo al furto di uno scooter. Marito e moglie, entrambi appartenenti all’Arma e liberi dal servizio, mentre transitavano a bordo della propria auto su viale della Libertà, all’altezza dell’intersezione con via Umberto, hanno notato tre giovani intenti a “lavorare” su uno scooter posteggiato in strada. Avendoli sorpresi ancora in azione mentre tentavano di rompere il bloccasterzo, hanno arrestato la marcia e sono scesi riuscendo a bloccare uno dei tre mentre gli altri due si sono allontanati per le strade limitrofe.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

