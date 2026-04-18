Un soldato francese dell’Unifil è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti in un attacco ai caschi blu in Libano. L’incidente si è verificato mentre le forze internazionali operavano nella regione. Il presidente francese ha commentato la situazione, attribuendo responsabilità a un gruppo armato locale. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le forze di pace e le parti coinvolte nel conflitto.

Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. «Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah», ha aggiunto. La vittima La vittima è il sergente maggiore Florian Montorio del 17° Reggimento Genieri Paracadutisti di stanza a Montauban. L'imboscata Il casco blu francese ucciso in Libano è rimasto vittima di «un'imboscata» ed è deceduto a causa di «un colpo diretto». Lo ha dichiarato la ministra della Difesa di Parigi Catherine Vautrin, secondo cui il sergente Florian Montorio «era in missione per aprire un percorso verso una postazione dell'Unifil isolata da diversi giorni a causa dei combattimenti nella zona quando è stato coinvolto in un'imboscata da un gruppo armato a distanza molto ravvicinata».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attacco ai caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati. Macron: «Responsabilità di ?Hezbollah»?

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