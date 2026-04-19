Libano Papa Leone XIV | Tregua motivo di speranza

Da lapresse.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa Leone XIV ha commentato la recente tregua annunciata in Libano, definendola un segno di speranza e un motivo di sollievo per la popolazione locale e la regione del Levante. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni e conflitti che hanno coinvolto il paese, portando con sé un senso di sollievo tra i cittadini. La notizia della tregua è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e ha ricevuto attenzione internazionale.

“La tregua annunciata in Libano è motivo di speranza, e rappresenta un segno di sollievo per il popolo libanese e per il Levante”. Così Papa Leone XIV dopo la messa presieduta alla spianata di Kilamba, in Angola. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Libano, Papa Leone XIV: "Tregua motivo di speranza"

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