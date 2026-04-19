Libano Papa Leone XIV | Tregua motivo di speranza

Il Papa Leone XIV ha commentato la recente tregua annunciata in Libano, definendola un segno di speranza e un motivo di sollievo per la popolazione locale e la regione del Levante. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni e conflitti che hanno coinvolto il paese, portando con sé un senso di sollievo tra i cittadini. La notizia della tregua è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e ha ricevuto attenzione internazionale.

“La tregua annunciata in Libano è motivo di speranza, e rappresenta un segno di sollievo per il popolo libanese e per il Levante”. Così Papa Leone XIV dopo la messa presieduta alla spianata di Kilamba, in Angola. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, Papa Leone XIV: "Tregua motivo di speranza" Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán Notizie correlate Papa Leone XIV: “La tregua è un segno di speranza, ora si torni al negoziato”Papa Leone XIV accoglie con favore l’annuncio della tregua tra Stati Uniti e Iran, arrivato dopo ore di altissima tensione internazionale. Leggi anche: Papa Leone XIV: "Auspico tregua olimpica per Milano-Cortina" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Leone XIV: è un obbligo morale proteggere i civili dagli atroci effetti della guerra; L’Africa attende Leone XIV; Primo faccia a faccia tra Macron e Leone, il Libano al centro; Comincia da Algeri il viaggio di Papa Leone XIV in Africa. Libano, Papa Leone XIV: Tregua motivo di speranzaLa tregua annunciata in Libano è motivo di speranza, e rappresenta un segno di sollievo per il popolo libanese e per il Levante. Così Papa Leone XIV dopo la messa presieduta alla spianata di Kilamba ... lapresse.it Papa Leone XIV in Angola, l’appello per la pace: Tacciano le armi e si prosegua il cammino del dialogo. La tregua in Libano è motivo di speranzaPapa Leone XIV questa mattina ha tenuto messa nella spianata di Kilamba, in Angola. Stando alle autorità locali sarebbero oltre 100mila i fedeli accorsi ad ascoltare le parole del Pontefice. affaritaliani.it Papa Leone XIV in Angola, in 100mila alla messa a Kilamba. Folla di fedeli accoglie il pontefice - La photogallery #ANSA x.com Durante il viaggio in Africa, Papa Leone XIV è diventato virale sui social per un momento semplice e spontaneo ad Algeri. In visita alla casa delle suore agostiniane, il Papa si è fermato davanti a un banchetto di gioielli artigianali realizzati da donne locali e facebook