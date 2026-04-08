Papa Leone XIV ha espresso soddisfazione per l’annuncio della tregua tra Stati Uniti e Iran, avvenuto dopo un periodo di forte tensione tra i due Paesi. L’evento è stato comunicato ufficialmente dopo ore di tensione internazionale, con il Papa che ha commentato come la tregua rappresenti un segno di speranza. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui negoziati o sulle modalità di attuazione dell’accordo.

Papa Leone XIV accoglie con favore l’annuncio della tregua tra Stati Uniti e Iran, arrivato dopo ore di altissima tensione internazionale. Al termine dell’udienza generale, il Pontefice ha parlato apertamente di “un segno di viva speranza”, sottolineando come la sospensione delle ostilità rappresenti un passaggio importante in un momento che aveva fatto temere una nuova escalation globale. Le parole del Papa arrivano in un contesto segnato da dichiarazioni e minacce che avevano contribuito ad alimentare la preoccupazione internazionale. Solo poche ore prima, lo stesso Leone XIV aveva definito “inaccettabili” le minacce rivolte al popolo iraniano, prendendo una posizione netta contro ogni forma di linguaggio e strategia che possa alimentare il conflitto invece di contenerlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone XIV: “La tregua è un segno di speranza, ora si torni al negoziato”

Papa Leone XIV a Ponte Mammolo: "Siete un segno di speranza. Avete creato una comunità che sa accogliere"Una comunità in festa ha accolto papa Leone XIV al suo arrivo nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a via di Casal dei Pazzi, a Ponte Mammolo.

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Papa Leone accoglie con favore la tregua: «Segno di speranza». Ribadita la via del dialogo: solo il negoziato può portare alla fine della guerra. Convocata una veglia di preghiera per la pace l’11 aprile a San Pietro. #PapaLeone #Pace #Tregua #Diplomazia - facebook.com facebook

L’appello alla pace di Papa Leone, filo rosso del suo pontificato. “Chi ha in mano le armi le deponga”. Nell’editoriale di Andrea Riccardi su @Corriere x.com