Papa Leone XIV ha espresso il suo desiderio di una tregua olimpica per Milano-Cortina. In un messaggio pubblico, il Pontefice ha invitato le parti coinvolte a compiere gesti concreti di distensione e dialogo, sperando che i recenti scontri si fermino in vista delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali. Ha sottolineato l’importanza di usare questa occasione per favorire la pace e la collaborazione tra le nazioni.

Un messaggio di pace quello lanciato da Leone XIV durante l'Angelus. In vista di Milano-Cortina 2026, il Pontefice invoca la tregua olimpica. "Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici di Milano-Cortina e seguiranno i giochi paralimpici. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza di un mondo in pace: è questo anche il senso della tregua olimpica - afferma Leone -. Auspico che quanti hanno a cuore" la pace "e sono posti in autorità, sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV: "Auspico tregua olimpica per Milano-Cortina"

Venerdì prossimo iniziano i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, un evento che attira l’attenzione di tutto il paese.

