Un militare francese in divisa blu è stato ucciso in Libano durante un’imboscata. Le autorità hanno confermato che il sergente maggiore è stato colpito da un proiettile diretto, perdendo la vita sul posto. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’attacco o sull’identità degli aggressori. La vicenda si inserisce nel contesto delle operazioni di peacekeeping nel paese.

Il sergente maggiore Florian Montorio, casco blu francese ucciso in Libano, è rimasto vittima "di un’imboscata" ed è morto a causa di «un colpo diretto». Ad annunciarlo è la ministra della Difesa francese, Catherine Vautrin, in un post sul proprio account X. Montorio «era in missione per aprire una strada verso una postazione Unifil isolata da diversi giorni a causa dei combattimenti nella zona», spiega Vautrin. Poi «è stato vittima di un’imboscata da parte di un gruppo armato a distanza molto ravvicinata, venendo colpito da un proiettile proveniente da un’arma leggera». «Nonostante i suoi compagni l’abbiano soccorso, non sono riusciti a rianimarlo», conclude la ministra.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un casco blu francese ucciso in Libano: il sergente maggiore Florian Montorio vittima di un'imboscata

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