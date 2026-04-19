L’hanno ucciso Sparatoria in discoteca è tragedia in Italia

Una sparatoria si è verificata in una discoteca del nord Barese, provocando la morte di un uomo di 42 anni. L’incidente si è verificato durante una serata di musica e svago, con l’evento che ha attirato numerosi presenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Una notte di musica e divertimento si è trasformata in tragedia nel nord Barese, dove un uomo di 42 anni ha perso la vita all’interno di una discoteca affollata. I fatti si sono consumati tra sabato 18 e domenica 19 aprile, quando numerose persone si trovavano nel locale Divinae Follie di Bisceglie, uno dei punti di riferimento della movida della zona. Nel pieno della serata, mentre la pista era gremita, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che hanno colpito la vittima alle spalle. L’uomo, Filippo Scavo, originario di Bari, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Bisceglie. Le condizioni sono apparse fin da subito gravissime e, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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