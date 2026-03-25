Hugo Mosshagen ucciso in una sparatoria in un possibile scambio di persona | tragedia in Svezia
Un giovane di 20 anni è stato ucciso in una sparatoria avvenuta in Svezia durante un possibile scambio di persona. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili dell’evento. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sulle persone coinvolte. La polizia sta analizzando le prove raccolte sulla scena del crimine.
Hugo Mosshagen è morto a 20 anni in una sparatoria in un possibile scambio di persona durante. Le indagini per individuare i colpevoli sono in corso. Il calcio svedese è sotto shock. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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