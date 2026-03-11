Moretto su Kean | Diversi fattori possono avvicinarlo al Milan Novità anche su Jackson e Lewandowski

Nel loro ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno discusso di diverse questioni di calciomercato. Moretto ha riferito che vari fattori potrebbero portare Kean a trasferirsi al Milan, mentre sono arrivate novità anche su Jackson e Lewandowski. La conversazione ha coinvolto dettagli sulle possibili mosse delle società e sui profili dei giocatori coinvolti.

Nonostante manchino diversi mesi al prossimo calciomercato, il Milan inizia a preparare la prossima stagione guardandosi attorno per capire e delineare gli obiettivi per il prossimo mercato. Come ribadito più volte, i rossoneri cercano un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Nell'ultimo video di Fabrizio Romano in compagnia di Matteo Moretto, i due esperti di mercato hanno parlato di alcuni attaccanti che si legano al futuro del Milan come Moise Kean, Nicolas Jackson e Robert Lewandowski. Sull'attaccante della Fiorentina: "A gennaio, quando il Milan aveva già chiuso Fullkrug, Allegri avrebbe puntato volentieri su Moise Kean. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto su Kean: “Diversi fattori possono avvicinarlo al Milan”. Novità anche su Jackson e Lewandowski Articoli correlati Calciomercato, Moretto rivela: “Ci sono dei fattori che possono avvicinare Kean al Milan”Il giornalista Matteo Moretto ha parlato in live su 'YouTube' anche del calciomercato del Milan e in particolare delle voci su Moise Kean della... Leggi anche: Allegri, Leao e non solo: i fattori che avvicinano Kean al Milan. Parla Moretto Contenuti utili per approfondire Moretto su Kean Diversi fattori possono... Temi più discussi: Calciomercato Milan, Moretto: Kean in estate, non solo Allegri come fattore positivo; Milan, il fattore Allegri (e Leao) sul 9 del futuro: piace Kean, cosa filtra con la Fiorentina; Fabrizio Romano svela l'obiettivo principale del Milan per l'attacco: Un nome che piace molto a Allegri; Kean-Milan, Moretto: Due fattori possono avvicinarlo ai rossoneri. Moretto: 'La Juve ha fatto un sondaggio per Lewandowski, ad Allegri piace Kean'Secondo Moretto, il centravanti della Fiorentina sarebbe un pallino di Allegri che lo vorrebbe al Milan dalla prossima stagione ... it.blastingnews.com Moretto: Kean resta un nome che piace molto, e soprattutto, ad AllegriChe Moise Kean piaccia a Massimiliano Allegri non è un mistero, visto che l’allenatore toscano ha già allenato il centravanti durante i loro anni alla Juventus. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, in ... milannews.it Alla #Juve non sarebbero tutti convinti di #Vicario Moretto: 'Vogliono un profilo superiore' x.com Alla Juve non sarebbero tutti convinti di Vicario Moretto: 'Vogliono un profilo superiore' - facebook.com facebook