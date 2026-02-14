Adrien Rabiot si ferma e si mostra infuriato dopo le ultime decisioni di Allegri, che lo hanno lasciato in panchina durante la partita di ieri. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, mentre il tecnico cerca di trovare una soluzione. Intanto, il club pensa già al mercato e si concentra sui possibili acquisti, tra cui il nome di Lewandowski, anche se non è l’unico giocatore che interessa alla società. La giornata di oggi si concentra sulle questioni di campo e sui rinforzi per la prossima stagione.

Nella giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, complice la vittoria di ieri contro il Pisa che ha permesso ai rossoneri di accorciare le distanze dall'Inter capolista. Ma non è tutto, ampio spazio al calciomercato, con diversi nomi che potrebbero sbarcare presto a Milano Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Dopo Pisa-Milan, sono state molte le polemiche sollevatesi, anche e soprattutto grazie al post social di Adrien Rabiot, centrocampista francese dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot non ci sta! Allegri in delirio. Lewandowski nel mirino? Non è l’unico nome!

In vista della sfida contro il Torino, il Milan si concentra sulle condizioni di Pulisic e sulle strategie di mercato, con l'attenzione rivolta a Lewandowski e al possibile sostituto di Maignan.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rabiot, gol e leadership: è lui l'anima del Milan; Rabiot espulso nel recupero di Pisa-Milan: dovrà saltare la sfida con il Como; Magia di Modric, il Milan nel finale batte il Pisa e continua l’inseguimento all’Inter; 'Mal di casa' per il Pisa, Rabiot e il Milan si illuminano in trasferta Serie A Enilive.

Follia Rabiot, due gialli in 30 secondi: cosa rischia il giocatore del MilanIl centrocampista francese del Milan ha perso la testa e ha rimediato una espulsione nei minuti di recupero della sfida contro il Pisa. areanapoli.it

Pagelle Pisa-Milan: a scuola di magia da Modric. Fullkrug fallisce, macchia RabiotTramoni non si accende, Loyola croce e delizia. I voti della sfida della Cetilar Arena tra i nerazzurri di Hiljemark e i rossoneri di Allegri ... tuttosport.com

#PisaMilan, #Rabiot pizzica sui social e posta una storia col rigore di #Fullkrug. L'invasione di Angori impatta E i piedi di Nicolas Cosa dice il regolamento x.com

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, commenta così l’espulsione comminata a Rabiot per doppia ammonizione nel finale di Pisa-Milan: “Rabiot è stato ammonito per una SPA. Una SPA piuttosto sottile possiamo dire, c’è stato veramente un leggeriss facebook