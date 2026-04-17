Al momento, nove attaccanti sono disponibili sul mercato, tra cui alcuni molto richiesti. Tra le opzioni ci sono giocatori giovani con ingaggi elevati e altri a parametro zero, ma con contratti già molto onerosi. La scelta del club meneghino si concentra tra un centravanti con esperienza e uno più giovane, valutando le diverse possibilità offerte da ciascun profilo. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle strategie della società.

"Pick your poison", dicono gli americani. Scegli il tuo veleno. Vuoi un centravanti esperto ma con stipendio inevitabilmente alto? Giovane ma a rischio impatto con l'Italia? In saldo ma con l'incognita degli infortuni? Il Milan in estate dovrà prendere un attaccante centrale - non una novità - e può muoversi su diverse piste, molto diverse una dall'altra. Il punto è capire che cosa scegliere. Qui i candidati principali e le opportunità disponibili in Europa. Moise Kean ha un vantaggio e uno svantaggio allo stesso tempo: sul suo contratto c'è un prezzo fissato a tavolino. ma un prezzo alto. Il Milan non ha intenzione di pagare la clausola da 62 milioni fissata dalla Fiorentina, però ma Kean è un giocatore seguito, che a Massimiliano Allegri piace da tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewandowski, Kean, Jackson, Vlahovic & co: tutti i 9 sul mercato, il Milan sceglie così

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