L’Europa paga 25 anni di scelte sbagliate ora serve una nuova visione strategica

Negli ultimi 25 anni, l’Europa ha affrontato conseguenze di decisioni che si sono rivelate discutibili, portandola a dover ripensare le proprie strategie. Attualmente, il mondo si trova di fronte a una serie di crisi che mettono in discussione i modelli di globalizzazione e il ruolo delle grandi potenze. Si assiste a un ritorno delle sfere di influenza e a una maggiore prevalenza delle logiche di potere rispetto alle regole internazionali.

Il mondo attraversa l’ennesima crisi degli ultimi anni. C’è chi chiama in causa la fine della globalizzazione, il ritorno degli imperi e delle sfere di influenza, il prevalere della logica di potenza sull’ordine mondiale fondato sulle regole del diritto internazionale. C’è un po’ di ognuno di questi fattori e forse molto altro nelle crisi che stiamo attraversando ma la tempesta non consente di attardarci nella diagnosi. Soprattutto se si guarda al tratto che accomuna la crisi iraniana a quella ucraina e ad altri scenari simili nel recente passato: crisi diverse ma una sola lezione per l’Europa. Abbiamo pagato, e stiamo continuando a pagare, il prezzo enorme degli errori di prospettiva degli ultimi 25 anni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Europa paga 25 anni di scelte sbagliate, ora serve una nuova visione strategica Notizie correlate Barba (Avs-Radici in Comune) e Costantini a Pescara sud: "Scelte sbagliate, serve una nuova visione per la città"Nessuna rivoluzione su Pescara sud per il centrosinistra, ma solo tanti problemi e progetti che andrebbero contro la vivibilità della città: dalla... Confartigianato, consegnato al Comune il Piano "Terni 2026": "La città consuma sé stessa. Serve una nuova visione strategica"L'analisi di Confartigianato Imprese Terni presentata agli Assessori Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dazi raddoppiati e quote di libero scambio ridotte: l'Europa protegge il suo acciaio; Erasmus+ 2027: UE e Regno Unito ufficializzano ora l'intesa; 25° Forum Confcommercio (14.04.2026); EPPO: la procura antifrode UE costa 86 milioni di euro. Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Trump paga e riapre Hormuz. Ma l’Ue vuol chiuderci in casa Il cessate il fuoco in Libano (e 20 miliardi da Washington) spingono Teheran a sbloccare lo Stretto. Anche Giorgia Meloni pronta a inviare navi. L’Europa invece pr facebook