Barba Avs-Radici in Comune e Costantini a Pescara sud | Scelte sbagliate serve una nuova visione per la città
Pescara sud si anima di nuovo con i politici di centrosinistra. Barba dell’Avs-Radici in Comune e Costantini sono tornati a parlare dei problemi della zona, puntando il dito contro le scelte fatte finora. Non promettono rivoluzioni, ma chiedono una svolta concreta, perché la città sta perdendo spazi verdi e progetti importanti restano ancora nel limbo. La questione della Casa di comunità dell’Asl in via 8 marzo resta irrisolta, mentre i residenti chiedono interventi immediati per migliorare la vivibilità di questa parte di Pescara
Nessuna rivoluzione su Pescara sud per il centrosinistra, ma solo tanti problemi e progetti che andrebbero contro la vivibilità della città: dalla perdita degli spazi verdi, come nel caso di via 8 marzo dove dovrebbe sorgere la Casa di comunità Asl di cui però ancora non ci è traccia, fino alla.
