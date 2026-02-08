Barba Avs-Radici in Comune e Costantini a Pescara sud | Scelte sbagliate serve una nuova visione per la città

Da ilpescara.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara sud si anima di nuovo con i politici di centrosinistra. Barba dell’Avs-Radici in Comune e Costantini sono tornati a parlare dei problemi della zona, puntando il dito contro le scelte fatte finora. Non promettono rivoluzioni, ma chiedono una svolta concreta, perché la città sta perdendo spazi verdi e progetti importanti restano ancora nel limbo. La questione della Casa di comunità dell’Asl in via 8 marzo resta irrisolta, mentre i residenti chiedono interventi immediati per migliorare la vivibilità di questa parte di Pescara

Nessuna rivoluzione su Pescara sud per il centrosinistra, ma solo tanti problemi e progetti che andrebbero contro la vivibilità della città: dalla perdita degli spazi verdi, come nel caso di via 8 marzo dove dovrebbe sorgere la Casa di comunità Asl di cui però ancora non ci è traccia, fino alla.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su PescaraSud

Barba (Avs-Radici in Comune): "Da piazza Alessandrini al Waterfront, la sostenibilità per il centrodestra è solo a parole"

Barba (Radici in Comune Avs) sul trasporto pubblico a Capodanno: "L'unico mezzo implementato è il filobus"

La consigliera Simona Barba di Radici in Comune Avs commenta il servizio di trasporto pubblico a Pescara in occasione di Capodanno, evidenziando che l’unico mezzo implementato è il filobus.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su PescaraSud

Argomenti discussi: Barba (Avs Radici in Comune): Fermato l'abbattimento di alcuni pioppi, miracolo da campagna elettorale; Palazzo Leon d’Oro, Puccini e Fabrizi 158: le nuove costruzioni in centro riaccendono il mercato immobiliare cittadino [FOTO]; Caso assessore Ora Campatelli replica ad Avs; Il giusto tempo per il senso critico.

barba avs radici inBarba (Avs Radici in Comune): Fermato l'abbattimento di alcuni pioppi, miracolo da campagna elettoraleLa consigliera comunale Simona Barba di Avs Radici in Comune commenta la decisione di sospendere l'abbattimento di alcuni pioppi nella zona dell'area di risulta ... ilpescara.it

barba avs radici inL'appello al voto di Simona Barba (Avs-Radici in Comune): Una scelta contro 'l'egoismo pubblico'La consigliera comunale e di nuovo candiata alle elzioni dell'8 e il 9 marzo fa il suo appello ai circa 14.500 elettori richiamati alle urne auspicando il ballottaggio. Per lei una scelta di responsa ... ilpescara.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.