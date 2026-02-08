Barba Avs-Radici in Comune e Costantini a Pescara sud | Scelte sbagliate serve una nuova visione per la città

Pescara sud si anima di nuovo con i politici di centrosinistra. Barba dell’Avs-Radici in Comune e Costantini sono tornati a parlare dei problemi della zona, puntando il dito contro le scelte fatte finora. Non promettono rivoluzioni, ma chiedono una svolta concreta, perché la città sta perdendo spazi verdi e progetti importanti restano ancora nel limbo. La questione della Casa di comunità dell’Asl in via 8 marzo resta irrisolta, mentre i residenti chiedono interventi immediati per migliorare la vivibilità di questa parte di Pescara

