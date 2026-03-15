Il ministro della Difesa ha dedicato un minuto del suo tempo per intervenire nel dibattito sul referendum sulla giustizia, scegliendo di non concentrarsi sugli scenari bellici. Crosetto ha affermato che la separazione dei poteri rappresenta lo standard delle democrazie. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di attenzione pubblica su temi giudiziari e istituzionali.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scelto di dedicare un minuto del suo tempo, sottraendolo all’analisi degli scenari bellici, per intervenire direttamente nel dibattito sul referendum sulla giustizia. Con una serie di video girati nel proprio ufficio, il titolare del dicastero ribalta la narrazione secondo cui la riforma proposta rappresenterebbe una minaccia per le istituzioni democratiche italiane. La sua tesi centrale è che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri non sia affatto un problema in nazioni consolidate come Germania, Spagna o Belgio, ma costituisca invece uno standard di efficienza in tutte le democrazie moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crosetto: la separazione è lo standard delle democrazie

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