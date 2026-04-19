Una donna ha ricevuto una lettera minatoria inviata dalla cella del suo ex compagno, in cui le chiede di convincere la madre della sua ex compagna a chiedere scusa pubblicamente. Nella lettera, l’uomo minaccia di contattare persone legate alla criminalità organizzata se le sue richieste non verranno esaudite. La donna ha segnalato il contenuto alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Scrive una lettera di minacce alla madre della sua ex compagna, per costringere quest’ultima a chiedergli scusa pubblicamente per averlo fatto arrestare con dichiarazioni che, secondo lui, erano false. Così è finito sotto processo per tentata violenza privata un civitanovese 41enne, che in tribunale ha patteggiato la pena. Il fatto risale al 31 gennaio del 2023. Il 41enne, un soggetto con diversi precedenti, in seguito a un arresto se l’era presa con la sua compagna che, secondo lui, con alcune dichiarazioni infondate lo avrebbe messo nei guai. Per questo dal carcere aveva scritto una lettera alla madre della donna, dicendo che si aspettava delle scuse pubbliche dalla ex compagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lettera minatoria dal carcere: "Le scuse o chiamo i malavitosi"

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