Omicidio Rogoredo la lettera di scuse di Cinturrino dal carcere | Sono triste e pentito perdonatemi pagherò per l' errore

Un agente di polizia coinvolto in un caso di omicidio ha scritto una lettera di scuse dal carcere, esprimendo tristezza e pentimento per quanto accaduto. Nella missiva, ha chiesto perdono ai familiari della vittima e al corpo di polizia, garantendo di aver sempre operato con onestà e dedizione. La comunicazione si conclude con un invito a riconoscere le proprie responsabilità e a pagare per l’errore commesso.

L'agente di polizia indagato per l'omicidio volontario del pusher Abderrahim Mansouri rivolge le sue scuse ai familiari della vittima e al corpo di Polizia, assicurando: "Sono stato sempre onesto e servitore dello Stato". Il messaggio di scuse: "Doveva essere in prigione, non morto" "Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto."