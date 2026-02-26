La lettera di scuse del poliziotto Cinturrino dal carcere | Perdonatemi pagherò per il mio errore

Un poliziotto detenuto ha scritto una lettera in cui esprime le sue scuse e si dice disposto a assumersi le responsabilità delle proprie azioni. La comunicazione arriva da dentro il carcere e contiene un messaggio di pentimento rivolto a chi lo ha ascoltato. La lettera evidenzia la volontà di affrontare le conseguenze di quanto accaduto.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, in carcere per aver ucciso un ragazzo di 28 anni a Rogoredo, scrive una lettera di scuse chiedendo di essere perdonato e che pagherà per l'errore commesso. Il messaggio di scuse: "Doveva essere in prigione, non morto" "Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. La lettera di Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore"Lo scrive in una lettera consegnata al suo legale, avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere... La lettera di scuse di Cinturrino dal carcere, il messaggio alla famiglia della vittima di Rogoredo: «Quel ragazzo doveva essere in prigione»Il testo è stato scritto tutto in stampatello dal poliziotto, rinchiuso a San Vittore per l'omicidio di Abderrahim Mansouri. La difesa dell'avvocato a chi accusa il poliziotto di essere anche corrotto ... La lettera di Cinturrino scritta a mano: Mansouri doveva essere in carcere non morto, mi dispiaceIl testo affidato all'avvocato dal poliziotto in cui dice di essere dispiaciuto anche per la famiglia della vittima ... Carmelo Cinturrino uccide Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ma dietro a un'apparente legittima difesa si cela tutt'altra vicenda