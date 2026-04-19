Lettera di protesta all’accordo Paramount-Warner | più di 1000 star aderiscono

Oltre mille attori e attrici di cinema e televisione hanno firmato una lettera aperta per esprimere il loro dissenso nei confronti dell'acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount. Tra i firmatari figurano nomi noti come Joaquin Phoenix, Ben Stiller e Kristen Stewart. La lettera è stata pubblicata lunedì mattina e rappresenta una risposta collettiva alla proposta di fusione tra le due major dell'intrattenimento.

Più di 1.000 star del cinema e della televisione, tra cui Joaquin Phoenix, Ben Stiller e Kristen Stewart, hanno pubblicato lunedì mattina una lettera aperta in cui si oppongono all’imminente acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. Una fusione pericolosa. “Siamo profondamente preoccupati dalle indicazioni di sostegno a questa fusione che privilegiano gli interessi di un piccolo gruppo di potenti soggetti interessati rispetto al bene pubblico generale”, si legge nella lettera, pubblicata dal New York Times e disponibile sul sito web BlocktheMerger.com. “L’integrità, l’indipendenza e la diversità del nostro settore sarebbero gravemente compromesse.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lettera di protesta all’accordo Paramount-Warner: più di 1000 star aderiscono Notizie correlate Leggi anche: Più di 1.000 star di Hollywood firmano una lettera contro Warner-Paramount Più di mille star di Hollywood contro la fusione Warner-ParamountCinema Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, David Fincher tra i nomi ad aver firmato la lettera "Block the Merger" Se leggi il manifesto da... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una pacata lettera di protesta sulla triste realtà della dirigenza scolastica; Francia, oltre 100 scrittori hanno lasciato la casa editrice di Bolloré per protesta; Scuola, da Cuneo un no deciso alla riforma degli istituti tecnici; Cuoca in sciopero all'asilo Lilliput, i genitori contro il Comune: Retta da tagliare. Lettera di protesta all’accordo Paramount-Warner: più di 1000 star aderisconoPiù di 1.000 star del cinema e della televisione, tra cui Joaquin Phoenix, Ben ... msn.com La Ternana può continuare. In campo nelle ultime gare. Samb, lettera di protestaI rossoblu hanno scritto a Coni, al Figc e al dimissionario Gravina prima della decisione: Bisogna procedere ai sensi della normativa vigente. sport.quotidiano.net La lettera di Patuanelli al quotidiano la verità … da leggere con grande attenzione Fabio Roggiolani "Gentile Direttore, le geografia politica attorno allo Stretto di Hormuz è cambiata per sempre, a prescindere da quando e come verrà riaperto. Questo è il fatto. - facebook.com facebook Il 17 gennaio iniziava la raccolta di adesioni alla Lettera al presidente Lotito, scritta con @aciapparoni. Una lettera in cui i tifosi della Lazio chiedevano alla società di essere rispettati e di poter tornare a sognare. In tre mesi la lettera è stata sottoscritta da 45.76 x.com