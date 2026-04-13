Oltre mille attori e registi di Hollywood hanno firmato una lettera di protesta contro l’accordo di fusione tra le due grandi case di produzione cinematografica. Tra i firmatari figurano attori noti e registi di rilievo, tra cui alcuni molto conosciuti nel settore. La lettera, riportata dal New York Times, esprime preoccupazioni riguardo le implicazioni di questa unione per l’industria cinematografica. Nessun dettaglio sulle motivazioni specifiche o sulle eventuali azioni successive.

Più di 1.000 star di Hollywood firmano una lettera contro le nozze fra Warner Bros e Paramount. La missiva - riporta il New York Times - è stata firmata da Bryan Cranston, Joaquin Phoenix, Tiffany Haddish, Lily Gladstone e Yorgos Lanthimos. A loro avviso l'unione si tradurrà in "meno opportunità per i creatori, meno posti nella produzione, costi più alti e meno scelta per il pubblico".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più di 1.000 star di Hollywood firmano una lettera contro Warner-Paramount

Ascolti tv dell’11 febbraio, Anna Valle contro una star di HollywoodLa serata televisiva dell’11 febbraio ha rappresentato una sfida per Anna Valle, protagonista su Canale 5 di Una nuova vita.

Paramount ha presentato una nuova offerta per Warner Bros. DiscoveryL’ammontare non è stato divulgato, ma la somma è superiore a quella proposta da Netflix.