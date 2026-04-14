Oltre mille attori e attrici di Hollywood hanno firmato una lettera pubblicata dal New York Times, in cui si oppongono alla fusione tra Warner Bros e Paramount. La lettera esprime opposizione all’acquisizione in corso tra le due major cinematografiche, coinvolgendo molte figure dello spettacolo. La notizia è stata riportata da diversi media, evidenziando il numero elevato di firme raccolte in poco tempo.

Cinema Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, David Fincher tra i nomi ad aver firmato la lettera "Block the Merger" Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Sono oltre mille le star hollywoodiane ad aver firmato la lettera «Block the Merger», pubblicata dal New York Times, in cui attaccano l’acquisizione in corso di realizzazione di Warner Bros da parte di Paramount.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Più di mille star di Hollywood contro la fusione Warner-Paramount

Le star di Hollywood contro la fusione tra Paramount e Warner Bros: "Si perderanno molti posti di lavoro"Oltre 1000 artisti e creativi hanno condiviso una lettera aperta per spiegare perché sono contrari all'accordo tra i due studios.

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Il talento può essere una trappola. La possibilità di scelta può confondere. E quel ch'è più pericoloso è il narcisismo. Ci si compiace del colpo miracoloso, si ricevono applausi, si finisce per giocare per gli altri, per il pubblico. È rischiosissimo. Roger Federer Te - facebook.com facebook

Sono le 16:23 di una domenica di aprile e nel velodromo della Parigi-Roubaix entrano due corridori distrutti dopo oltre cinque ore di gara e più di 50 km di pavé. Il boato esplode quando l’uomo in giallo taglia il traguardo: Wout van Aert ha vinto l’edizione più v x.com