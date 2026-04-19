L’estate fa scattare parcometro e disco orario

A Bellaria Igea Marina, le modifiche ai parcheggi entreranno in vigore tra fine aprile e inizio giugno. Durante questo periodo, alcuni stalli che finora erano gratuiti diventeranno a pagamento o con disco orario. La principale novità riguarda la gestione dei posti auto, che subirà variazioni sia nelle modalità di pagamento che nelle regole di sosta. La città si prepara a modificare le regole di circolazione e sosta nei prossimi mesi.

Occhio a parcheggi e circolazione: a Bellaria Igea Marina le prime modifiche scatteranno già a fine aprile, ma il vero cambio di passo arriverà tra il primo maggio e l’inizio di giugno, quando molti stalli gratuiti diventeranno a pagamento o a disco orario. La prima data da segnare è il primo maggio: da quel giorno al 30 settembre diversi parcheggi passeranno da gratuiti a pagamento. Il provvedimento interesserà via Trau e via Conti, largo Montello, via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via Pertini, via Quintiliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano, via Perugia e buona parte di piazza del Popolo. Seconda scadenza il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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