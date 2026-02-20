L' ex ministro Toninelli scorda il disco orario e viene multato arriva l' accusa | Il comune fa cassa con le multe

L'ex ministro Toninelli ha ricevuto una multa perché ha ignorato il disco orario. La sanzione è stata applicata dopo che l'auto è stata trovata in divieto di sosta, senza rispettare le limitazioni temporali. Secondo le autorità, molte multe sono state usate dal Comune per fare cassa, alimentando le polemiche sulla gestione del traffico. Toninelli si è difeso dicendo di aver commesso un errore di distrazione. La vicenda si aggiunge a un dibattito più ampio sulla trasparenza delle entrate comunali.

"Mi sono pigliato una multa perché non ho messo il disco orario. Dai che finiamo la settimana di lavoro in bellezza. Ho parcheggiato dieci, ma dieci minuti, sulle righe bianche in questa landa desolata della Lombardia e mi sono pigliato la multa perché non ho messo il disco orario" sono queste le parole dell'ex ministro grillino Danilo Toninelli nel video pubblicato sul suo canale Tik Tok. “Il Comune – di Castelleone, nel Cremonese, per la cronaca - fa cassa con le multe, vergogna”. Lui, tornato oggi semplice cittadino e attivista, conclude poi con l’invettiva contro amministratori e politici che - dice - ci stanno “esasperando”.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it

