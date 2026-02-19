Danilo Toninelli multato a Castelleone senza disco orario polemica col Comune che fa cassa | la replica

Danilo Toninelli ha ricevuto una multa a Castelleone per aver parcheggiato senza disco orario, causando una dura reazione. L'ex ministro sostiene che il Comune utilizzi le sanzioni come modo per aumentare le entrate, definendo la situazione una forma di tassazione non trasparente. Il sindaco replica sostenendo che le multe sono necessarie per mantenere l’ordine e la sicurezza stradale. La discussione si infiamma tra accuse di gestione scorretta e necessità di regole più chiare sul territorio. La polemica continua a tenere banco tra cittadini e amministrazione.

Danilo Toninelli all’attacco del Comune di Castelleone per una multa. L’ex figura di spicco del M5s ed ex ministro dei Trasporti del governo Cinquestelle è tornato alla ribalta per un video sui social con cui accusa l’amministrazione del comune del Cremonese di fare “cassa con le multe”, dopo aver preso una contravvenzione. La multa a Danino Toninelli “Vergogna” è il titolo del video postato su TikTok dall’ex membro dell’Esecutivo gialloverde, attraverso il quale spiega di aver preso una “multa perché non ho messo il disco orario” in un posteggio del Comune in provincia di Cremona dove risiede. 🔗 Leggi su Virgilio.it

