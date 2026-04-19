L’Erboristeria Giorgioni cresce Nuovo negozio e hub logistico

L’Erboristeria Giorgioni ha aperto una nuova sede in via Maggiore, a Ravenna. La storica attività, fondata circa 140 anni fa, ha anche avviato un hub logistico. L’inaugurazione si è svolta ieri, con la presenza di clienti e rappresentanti dell’azienda. La nuova struttura si aggiunge al negozio già esistente, ampliando la capacità di distribuzione e vendita.

La Butega ad Giorgioni, storica erboristeria ravennate con alle spalle quasi 140 anni di vita, ha inaugurato ieri la sua nuova sede in via Maggiore. Il punto vendita, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati, rappresenta un importante investimento per l’azienda: oltre a offrire una gamma completa di prodotti, sarà anche il nuovo hub logistico di Erboristeria Giorgioni. Con questa apertura l’attività consolida la propria presenza sul territorio arrivando a contare cinque punti vendita: tre a Ravenna (centro storico, San Rocco e appunto la nuova sede di via Maggiore), uno a San Pietro in Vincoli, uno a Bagnacavallo. L’Erboristeria Giorgioni ha una storia antica, che si è tramandata, sin da fine Ottocento, di padre in figlio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Erboristeria Giorgioni cresce. Nuovo negozio e hub logistico Notizie correlate La svolta: l'ampliamento dell'hub logistico del Gruppo Alì si faràLa vicenda legata all'ampliamento dell'hub logistico del Gruppo Alì Supermercati di via Svezia a Padova è giunta ad una svolta decisiva. Nell’ex Cantoni di Legnano arriva GymBeam: il primo hub logistico in Italia da 15mila metri quadratiLegnano (Milano), 31 gennaio 2026 – Un nuovo hub da 15mila metri quadrati, nato per evadere fino a dodicimila ordini al giorno e rappresentare un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Erboristeria Giorgioni cresce. Nuovo negozio e hub logistico; Ravenna. Erboristeria Giorgioni inaugura la nuova sede: Vogliamo continuare a crescere in modo sostenibile; Inaugura oggi il nuovo punto vendita a Ravenna dell’Erboristeria Giorgioni; Cinque negozi e una storia lunga oltre un secolo: l'erboristeria ha aperto un nuovo punto vendita. L’Erboristeria Giorgioni cresce. Nuovo negozio e hub logisticoLa Butega ad Giorgioni, storica erboristeria ravennate con alle spalle quasi 140 anni di vita, ha inaugurato ieri la ... ilrestodelcarlino.it L’Erboristeria Giorgioni apre un nuovo punto vendita in via MaggioreInaugura oggi, sabato 18 aprile, alle ore 18.30, il nuovo punto vendita di Erboristeria Giorgioni in via Maggiore 171 a Ravenna. Erboristeria Giorgioni amplia così la propria rete commerciale, segnand ... ravenna24ore.it Una carrellata di fotografie del nuovo punto vendita dell'Erboristeria Giorgioni. - facebook.com facebook