Nell’ex Cantoni di Legnano apre GymBeam, il primo grande centro logistico in Italia del brand di fitness e nutrizione. Con i suoi 15mila metri quadrati, il nuovo hub può processare fino a dodicimila ordini al giorno. Si tratta di un passo importante per la crescita di GymBeam nel nostro Paese, che punta a rafforzare la propria presenza e a migliorare i tempi di consegna.

Legnano (Milano), 31 gennaio 2026 – Un nuovo hub da 15mila metri quadrati, nato per evadere fino a dodicimila ordini al giorno e rappresentare un tassello strategico nel percorso in Italia di GymBeam, uno dei brand di fitness e nutrizione in più rapida crescita in Europa. Il taglio del nastro del primo polo logistico nel nostro Paese, nell’area di via Jucker che una volta ospitava l’ex Cantoni e che è stata poi recuperata per assolvere alla nuova funzione. "Mercato strategico” . L’inaugurazione si è svolta alla presenza del ceo Dalibor Cicman – che ha presentato la strategia internazionale del gruppo e il valore strategico dell’investimento italiano – e di Francesco D’Antonio, responsabile dello stabilimento italiano al quale è toccato il compito di illustrare il ruolo operativo del nuovo hub per il mercato nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nell’ex Cantoni di Legnano arriva GymBeam: il primo hub logistico in Italia da 15mila metri quadrati

Approfondimenti su Legnano Hub

Segro, società leader nel settore immobiliare logistico, annuncia la firma di un accordo di locazione con Due Torri Spa per un immobile di 15.

A Parma apre il primo spazio di coworking Regus di 500 metri quadrati in viale Mentana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Legnano Hub

Argomenti discussi: Nell’ex Cantoni di Legnano arriva GymBeam: il primo hub logistico in Italia da 15mila metri quadrati; Cresce il nuovo polo logistico di via Jucker: GymBeam sbarca a Legnano. Pronte nuove assunzioni ma preoccupa il traffico; A Legnano l’IA è al servizio della sicurezza e potenzia la videosorveglianza; Crans Montana, l'inchiesta arriva al Comune: indagato l'ex addetto alla sicurezza. L'ultimo controllo nel 2019 e nessuna verifica sul...

Energia grigia: valori limite ora vincolanti Il nuovo Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) prevede, per la prima volta, valori limite per l’energia grigia. Ora i Cantoni saranno chiamati a far confluire tali valori nella propria legislazione. Le em - facebook.com facebook

Il nuovo Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) prevede, per la prima volta, l’introduzione di valori limite per l’energia grigia. Ora i Cantoni dovranno far confluire tali valori nella propria legislazione. Di più nell’articolo: sia.ch/it/cms/node/52… x.com