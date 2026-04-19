Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi di truffe telefoniche in cui i destinatari ricevono messaggi da falsi figli che affermano di aver avuto un incidente e chiedono denaro. Questi messaggi vengono spesso inviati a più persone, con l’obiettivo di ottenere somme di denaro in modo fraudolento. In alcuni casi, i messaggi vengono accompagnati da avvisi che segnalano il mancato pagamento di rate o bollette.

I primi ad arrivavare sui telefoni sono stati i messaggi dei falsi figli che dicevano al genitore di aver avuto un incidente stradale e che pertanto avevano bisogno di soldi. Poi, nel giro di pochi anni, è stato un crescendo e la truffa ha raggiunto tutti, giovani, adulti e anziani, con la stessa sostanza ma modificando la forma. Vedi il pseudo-concorso per votare la ballerina o l’sms che svuotava all’istante il credito sul telefono. Casistica che continua ad espandersi, come dimostrano recenti episodi accaduti a diversi cittadini, terrorizzati da messaggi che intimano loro di mettersi in pari con i pagamenti. A partire dalle false multe: "Gentile utente – recitano il messaggio o la mail ricevute – abbiamo rilevato un pagamento in sospeso relativo a una violazione al Codice della strada".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lei non è in pari con i pagamenti". Ma si tratta dell’ennesima truffa

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