Xi Jinping ha avviato nuove epurazioni nell’esercito cinese e questa strategia sta provocando tensioni all’interno delle forze armate. La leadership militare di Pechino si indebolisce, ma il presidente cinese sembra deciso a mantenere il controllo anche a costo di creare divisioni.

Le epurazioni volute da Xi Jinping stanno continuando e, di conseguenza la leadership delle forze armate cinesi appare sempre più indebolita. Negli ultimi due anni il presidente della Repubblica Popolare ha espulso, costretto al ritiro o fatto letteralmente scomparire decine di generali, tra i quali Zhang Youxia, il più alto in grado della catena di comando, sotto indagine da fine gennaio. In origine, la Commissione militare centrale, l’organo direttivo dell’esercito, era formata da sette membri ma, al momento, ne rimangono solo due: lo stesso Xi e il generale Zhang Shengmin, in carica da ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Xi Jinping continua con le sue epurazioni all'interno dell'esercito, ma si tratta di un'arma a doppio taglio

Le purghe nell’esercito cinese continuano a scuotere il paese.

Recentemente, il governo cinese ha avviato un’indagine su Zhang Youxia, il più influente generale delle forze armate, e su Liu Zhenli, capo di stato maggiore.

