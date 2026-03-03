Rinnova la tessera sanitaria ma è l' ennesima truffa

Negli ultimi giorni circolano email false che invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Questi messaggi, apparentemente ufficiali, sono in realtà trappole di phishing create per sottrarre dati personali e sensibili. La comunicazione è stata confermata da Asugi, che ha avvertito della presenza di questa truffa. Nessun rinnovo reale viene richiesto attraverso queste email ingannevoli.

TRIESTE. Stanno circolando in questi giorni false email che invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. A lanciare l'allarme, l'ennesimo, è l'azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia

