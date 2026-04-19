I nuovi LEGO Book Nook sono dei portali che si inseriscono tra le pagine dei libri, creando un collegamento tra il mondo reale e quello immaginario. Questi set tematici rappresentano ambientazioni come l’iconico quartiere di Baker Street o scene di battaglie tratte da film famosi. Sono progettati per essere inseriti tra i volumi di una libreria, dando vita a un elemento decorativo e interattivo.

I nuovi Book Nook LEGO trasformano le librerie in portali narrativi, offrendo set tematici che spaziano dal mistero di Baker Street alle epiche battaglie cinematografiche. Questi oggetti da esposizione, progettati per incastrarsi tra i volumi o gli homevideo, puntano sulla profondità visiva e su prezzi più contenuti rispetto ai classici set da costruzione. Dalle strade di Londra al ponte di Khazad-dûm. L’esposizione domestica cambia volto grazie a una linea che fonde il collezionismo alla decorazione d’interni. Il primo protagonista è Sherlock Holmes, icona letteraria e cinematografica resa celebre anche da produzioni recenti come Young Sherlock.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LEGO Book Nook: i nuovi portali magici per trasformare la libreria

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