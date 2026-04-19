Leghisti da tutta Emilia per alla manifestazione Senza Paura a Milano

Sabato a Milano si è svolta la manifestazione “Senza Paura”, organizzata dai Patriots, gruppo europarlamentare di cui la lega fa parte. Oltre 500 leghisti provenienti da tutta Emilia hanno partecipato all’evento. La partecipazione ha coinvolto militanti e sostenitori provenienti da diverse zone della regione, tutti presenti per sostenere la manifestazione. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di un ampio gruppo di partecipanti.

Sabato più di 500 leghisti provenienti da tutta Emilia hanno partecipato alla manifestazione “Senza Paura” indetta dai Patriots, gruppo europarlamentare di cui la lega fa parte, a Milano.«Una partecipazione numerosa e importante fatta di amministratori, militanti e sostenitori che dimostra come.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Centinaia di veronesi verso Milano alla manifestazione "Senza paura". Borchia: «L’Europa deve cambiare passo»A pochi giorni dal raduno del 18 aprile in piazza Duomo a Milano, promosso dalla Lega insieme ai Patrioti per l’Europa, anche i residenti di Verona e... Il lupo, dalle fiabe alla realtà. Un mondo da scoprire senza pauraQuando pensiamo al lupo, ci immaginiamo una creatura cattiva, selvaggia, astuta e ingannatrice.