Centinaia di veronesi verso Milano alla manifestazione Senza paura Borchia | L’Europa deve cambiare passo

A pochi giorni dalla manifestazione prevista il 18 aprile a Milano, promossa dalla Lega e dai Patrioti per l’Europa, anche molti cittadini di Verona e della provincia si stanno organizzando per partecipare. Centinaia di veronesi sono in viaggio verso la città meneghina, mentre un rappresentante politico locale ha commentato l’evento affermando che l’Europa deve cambiare passo. La mobilitazione si svolgerà in piazza Duomo, coinvolgendo diversi attivisti e sostenitori.

A pochi giorni dal raduno del 18 aprile in piazza Duomo a Milano, promosso dalla Lega insieme ai Patrioti per l’Europa, anche i residenti di Verona e provincia si preparano a partecipare alla mobilitazione lanciata dal leader del partito, Matteo Salvini. L’obiettivo dichiarato è portare in piazza.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Giovanissimo accoltellato durante la movida. Salis: "Lo Stato deve cambiare passo"La sindaca di Genova chiede un supporto maggiore al Governo: "I Comuni non possono e non devono essere lasciati soli. Sciopero femminista a Roma, in centinaia alla manifestazione: marea fucsia arriva al ministeroSciopero transfemminista a Roma per l'8 marzo, la protesta arriva al Ministero dell'Istruzione. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Centinaia di veronesi verso Milano alla manifestazione Senza paura. Borchia: L’Europa deve cambiare passo; Gran Fondo Istria, Mtb Golosine sugli scudi: Ciacaru da podio. E in sette staccano il pass per i Mondiali; Montorio si prepara a una domenica da sold out: sport, fede ed eccellenze vinicole; Scontri tra ultras dopo Torino-Verona: nove arrestati. La presenza di Genova 'sul tubo' è sempre più forte grazie a content creator e artisti che collezionano centinaia di migliaia di iscritti - facebook.com facebook Solo nella settimana di Pasqua sono morti in mare centinaia di esseri umani. 180 persone in sette giorni, e non fanno più notizia. Siamo andati in un posto dove non sentiamo nemmeno più il bisogno di pulirci la coscienza con un discorso accorato x.com