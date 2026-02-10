Omag-Mt esame di maturità contro una big Bellano | A Milano da outsider ma pronti a giocarci la partita

L’esame di maturità tra Omag-Mt e una grande squadra si gioca a Bellano, dove il team si prepara ad affrontare una sfida importante. Il coach Bellano non si nasconde e dice: “A Milano andremo da outsider, ma siamo pronti a giocarcela”. La partita rappresenta un banco di prova per capire a che punto è questa squadra, e tutti gli occhi sono puntati su di loro.

Ci sono banchi di prova che misurano più di altri il momento di una squadra, e quello di Milano rientra senza dubbio in questa categoria. Mercoledì, 11 febbraio, alle ore 20, la Omag-Mt scenderà in campo all'Allianz Cloud contro la Numia Vero Volley Milano, da sempre una delle formazioni di.

