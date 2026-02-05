San Giovanni si prepara a vivere una serata intensa, con il palazzetto di Cervia già in fermento. La squadra locale affronta il Perugia in un appuntamento che si presenta come un vero e proprio esame di maturità. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra, che cerca punti fondamentali per la salvezza. La partita, in programma sabato alle 21 e trasmessa in diretta dalla Rai, promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

San Giovanni si prepara a vivere la febbre del sabato sera con l’obiettivo salvezza: si annuncia un’altra serata con il palazzetto di Cervia gremito quella di sabato (ore 21 diretta Rai). Dopo l’ultima striscia positiva con ben tre partite vinte per 3-0, è alla portata un obiettivo che fino a poche settimane fa pareva lontano: "Ma non dobbiamo pensare che Perugia, fanalino di coda, venga a Cervia in gita – commenta il presidente Stefano Manconi – Anzi saranno loro questa volta all’ultima spiaggia e daranno il tutto per tutto. Ma noi ci siamo, abbiamo trovato l’amalgama di squadra e ci crediamo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Consolini, il match con Perugia sarà un esame di maturità"

Approfondimenti su Consolini Match

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Consolini Match

Argomenti discussi: Basket: Consolini Enna batte Canicattì e chiude terza il girone d’andata; Salvezza, l’Omag ci crede. Con Pinerolo match decisivo; Consolini alla sfida salvezza contro Pinerolo. Bellano: Partita importante, non decisiva; VOLLEY A1F / Cuneo, è ora di graffiare: stasera contro Busto è una finale da vincere.

Consolini, servono punti. Contro Pinerolo sarà già una sfida per la salvezzaLa Monviso Volley è reduce da una vittoria pesante su Busto Arsizio ma Kochurina ci crede: Stasera possiamo mostrare un gioco più solido. Il Palasport di Cervia ritrova la Omag-Mt San Giovanni in ... ilrestodelcarlino.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . SUPER AZIONE IN SAN GIOVANNI - MACERATA Rivediamo questa super azione tra Consolini Volley 1907 Femminile e CBF Balducci Hr Macerata nel match della 6ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà La facebook