Lecce muore a 29 anni dopo un intervento al cuore | aperta indagine per omicidio colposo

A Lecce, un giovane di 29 anni è deceduto in seguito a un intervento al cuore. La Procura ha aperto un’indagine e sta verificando eventuali responsabilità, ipotizzando il reato di omicidio colposo. La famiglia della vittima ha presentato una denuncia, mentre le autorità stanno raccogliendo informazioni sulla vicenda. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale e le persone coinvolte.

La Procura di Lecce indaga sulla morte del 29enne Angelo Marzulli dopo un intervento cardiaco: ipotesi omicidio colposo. Ora si attendono i risultati dell'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Muore a 29 anni dopo un intervento in clinica: aperta inchiesta, salma sotto sequestroLECCE - Indagini aperte sul decesso del 29enne Angelo Marzulli di Francavilla Fontana, venuto a mancare lo scorso 16 aprile nella clinica Città di... Muore a 29 anni dopo intervento chirurgico in clinica: aperta inchiesta e salma sotto sequestroFRANCAVILLA FONTANA - Indagini aperte sul decesso del 29enne Angelo Marzulli di Francavilla Fontana, venuto a mancare lo scorso 16 aprile nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Muore a 29 anni dopo un intervento in clinica: aperta inchiesta, salma sotto sequestro; Lecce, la tragedia dopo un intervento di routine in clinica: Angelo Marzulli muore a 29 anni. Aperta un'inchiesta; Intervento di routine al cuore, muore a 29 anni: inchiesta sul decesso di Angelo Marzulli a Lecce; Lecce, 29enne muore dopo un intervento di routine al cuore, aperta inchiesta sul caso di Angelo Marzulli. Intervento di routine al cuore, muore a 29 anni: inchiesta sul decesso di Angelo Marzulli a LecceIl sostituto procuratore della procura salentina, Alfredo Manca, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane e il sequestro delle cartelle cliniche ... bari.repubblica.it Muore a 29 anni dopo un intervento al cuore, indaga la procura di LecceLa Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta sulla morte del 29enne Angelo Marzulli, di Francavilla Fontana, deceduto lo scorso 16 aprile in una clinica privata di Lecce, dove il 14 aprile era stato ope ... rainews.it Mancano 3-4 punti aspettando la Cremonese e il Lecce, in campo tra oggi e domani CONTENUTO PREMIUM facebook 11 gol con il Lecce l'anno scorso, 10 con l'Atalanta quest'anno Titolare, in panchina o contro #Fantacalcio #SerieA x.com