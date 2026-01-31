I residenti di Noceto sono scesi in strada per protestare contro il degrado del paese. La vicesindaca Roberta Crudeli ha promesso che gli interventi partiranno appena il tempo lo consentirà. La situazione resta critica e le scadenze non sono ancora definite, ma l’amministrazione assicura che i lavori partiranno a breve.

Dopo le proteste dei residenti di Noceto per il degrado in cui versa il paese, la risposta della vicesindaca Roberta Crudeli non si è fatta attendere. Anche se Crudeli risponde in merito alla frana e non a tutte le problematiche segnalate dai residenti, tra cui la piazza che rischia di crollare a causa di profonde crepe. "La giunta comunale con una propria delibera dello scorso 10 dicembre ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada di Noceto - spiegano da palazzo civico -, là dove nei mesi scorsi si è verificato uno smottamento. Pochi giorni dopo, il 22 dicembre, con una determina dirigenziale i lavori sono stati affidati a una ditta specializzata e ora, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, si potrà aprire il cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proteste per il degrado a Noceto: la vice sindaca risponde ai cittadini: "Inizieranno gli interventi appena il meteo lo permetterà"

Approfondimenti su Noceto Proteste

Avellino prosegue con interventi di manutenzione e rifacimento delle strade.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Noceto Proteste

Argomenti discussi: Degrado e insicurezza all’Esquilino, dopo le proteste riparte la cabina di regia; Proteste per il degrado a Noceto: la vice sindaca risponde ai cittadini: Inizieranno gli interventi appena il meteo lo permetterà; Cagliari, proteste in via Chiabrera: gli inquilini contro Area per i canoni e il degrado degli alloggi; Imprese esasperate nell’area di San Grato: asfalto-groviera e degrado.

Marciapiedi sporchi e disagi per i più fragili: il degrado continuaProteste assidue a San Benedetto, residenti indispettiti. La testimonianza di una signora che assiste un ragazzo disabile di Fulvia De Santis Un problema che a San Benedetto del Tronto continua a ripr ... youtvrs.it

Degrado e insicurezza all’Esquilino, dopo le proteste riparte la cabina di regiaA distanza di tre mesi dall'ultimo appuntamento, è tornata a riunirsi la cabina di regia su Esquilino, Termini e Castro Pretorio. Ecco quali sono le principali richiesti dei comitati che ne hanno pres ... romatoday.it

Inquirenti al lavoro dopo un nuovo episodio registrato venerdì. Nel quartiere tornano paura e proteste tra degrado, buio e servizi carenti. - facebook.com facebook

La denuncia: degrado, giochi rotti non riparati né sostituiti e ludoteca al freddo ormai da settimane x.com