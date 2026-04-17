Lecce vs Fiorentina trentatreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentatreesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Lecce e Fiorentina. La partita si svolge in un momento in cui i padroni di casa cercano di evitare la retrocessione, mentre gli ospiti hanno ormai quasi assicurato la salvezza. Le probabili formazioni sono state annunciate e l'incontro sarà trasmesso su canali sportivi dedicati. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini a caccia di punti salvezza, obiettivo che i viola hanno quasi raggiunto. Lecce vs Fiorentina si giocherà lunedì 20 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare LECCE VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Salentini a caccia di punti per uscire dal terz’ultimo posto in classifica. Nelle ultime quattro gare la squadra di Di Francesco ha sempre perso, per cui ora serve ritornare alla vittoria, considerata la classifica che la vede terz’ultima in compagnia della Cremonese. Per i viola la trasferta in Salento rappresenta forse quella decisiva per archiviare il capitolo salvezza.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Fiorentina, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Frosinone-Padova, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Palermo-Avellino, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fantacalcio, le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A 2025/26; Serie A – Differenze: bene Como e Milan. Malissimo la Fiorentina; Primavera 1 – Risultati 33° turno e classifica aggiornata; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla. 33 giornata Serie A 2025/202633 giornata Serie A 2025/2026. Dove vederla, probabili formazioni, squalificati e indisponibili. Tutte le informazioni dai campi. mam-e.it Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederlaLecce-Fiorentina, lunedì 20 aprile, sarà trasmessa in diretta alle 20.45 in tv e streaming su DAZN e Sky Sport. Tutte le notizie sul match, la diretta testuale, le pagelle ed il postpartita su ... calciolecce.it Lecce, maitre di 45 anni indagato per presunto ammanco da oltre 45mila euro in un ristorante del centro. Avrebbe cancellato oltre 2.700 comande tra agosto 2024 e ottobre 2025, trattenendo pagamenti in contanti. - facebook.com facebook Lecce, buone notizie per Camarda: da martedì sarà di nuovo a disposizione x.com