Lecce Di Francesco annuncia | Camarda rientra martedì Sarà una risorsa in più

L'allenatore del Lecce ha annunciato che il giocatore Camarda tornerà ad allenarsi con il gruppo martedì, indicando che sarà disponibile per le prossime partite. La notizia arriva in vista della gara con la Fiorentina, che si svolgerà tra pochi giorni. Di Francesco ha confermato che il calciatore rappresenta una risorsa in più per la squadra, dopo un periodo di recupero.

Alla vigilia di Lecce-Fiorentina, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati dal tecnico dei giallorossi, anche un commento sul ritorno di Francesco Camarda, attaccante 2008 del Milan in prestito al Lecce. Questo l'annuncio di Eusebio Di Francesco sul talento rossonero. "Camarda rientrerà martedì ma non so se sarà a disposizione con la squadra, lo valuteremo. E’ una risorsa in più, mi darà un’alternativa in più in base a come si metterà la gara". Come noto, l'attaccante del Lecce ha passato alcuni mesi molti complicati.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lecce, Di Francesco annuncia: “Camarda rientra martedì. Sarà una risorsa in più” Le lacrime di Francesco Camarda a fine partita a ripensare ancora al rigore sbagliato Notizie correlate Conferenza stampa Di Francesco alla vigilia di Lecce Fiorentina: «Sottil out, ho ancora due/tre dubbi da risolvere. Ecco quando rientra Camarda»Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Lecce, ottime notizie per Di Francesco: Camarda è pronto a tornare in gruppo! Il comunicatoCarlos Augusto Inter, rinnovo in stand-by e rebus sul futuro: c’è un club di Serie A in agguato! Mercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce: Di Francesco, equilibrio e compattezza da mettere in campo a Bologna; Lecce-Fiorentina, Di Francesco promette: Darà tutto me stesso per ottenere la salvezza; Buone notizie per Camarda: le ultime sul rientro dopo l'infortunio e l'annuncio del Lecce; Lecce, Di Francesco: Commesse grosse ingenuità. Buone notizie per Camarda: le ultime sul rientro dopo l'infortunio e l'annuncio del LecceL’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile ... calciomercato.com Di Francesco annuncia il ritorno di Camarda per il finale di stagione: Torna con noi da martedì ma non so se sarà a disposizioneLe parole dell'allenatore del Lecce alla vigilia dell'importante sfida salvezza contro la Fiorentina ... msn.com Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l'80esimo anniversario e in cui facebook Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l'80esimo anniversario e in cui x.com