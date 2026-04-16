Il club di Lecce ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si comunica che l’attaccante è pronto a tornare ad allenarsi con il gruppo. La squadra continua a concentrarsi sulla salvezza e la stagione prosegue con questo obiettivo. Il tecnico Eusebio Di Francesco potrà contare su questa novità nelle prossime settimane, mentre la lotta in classifica rimane impegnativa.

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© Calcionews24.com - Lecce, ottime notizie per Di Francesco: Camarda è pronto a tornare in gruppo! Il comunicato

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