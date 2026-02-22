Brunson stellare rimonta Knicks su Houston! Detroit senza freni Phoenix perde Brooks

Brunson ha guidato la rimonta dei Knicks contro Houston, invertendo un deficit di 18 punti nell’ultimo quarto. La decisione di inserire Duren ha fatto la differenza, consentendo ai Pistons di battere Chicago. Intanto, San Antonio, Miami e New Orleans conquistano vittorie importanti nelle rispettive partite. La sfida tra le squadre continua a offrire emozioni e sorprese, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di basket.

New York risale da -18 nell'ultimo quarto. Torna Duren e i Pistons piegano Chicago. Successi per San Antonio, Miami e New Orleans.