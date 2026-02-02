A New York i biglietti per l’ultima di LeBron sono arrivati a costare fino a 500 dollari, con molti tifosi disposti a spendere tanto per vedere il loro beniamino in azione. I Lakers sono stati battuti dai Knicks, che hanno vinto grazie anche alle prestazioni di Brunson, più assistman che realizzatore. Dopo le voci sul possibile ritiro di James a fine stagione, l’atmosfera allo storico impianto newyorkese si fa ancora più intensa.

Prova di forza significativa di Oklahoma City, che va a vincere in casa dei Denver Nuggets guidata da un super Gilgeous-Alexander: il canadese domina la sfida col rientrante Jokic e regala il successo a OKC. Doncic e Lebron non bastano invece ai Lakers, sconfitti a New York nella serata in cui James riceve la ventiduesima convocazione consecutiva all'All Star Game. Erano queste le partite in copertina della notte italiana, ricca però di risultati eclatanti: i Pistons riscrivono la storia di franchigia battendo i Nets con un divario di 53 punti, Boston e Miami annientano Milwaukee e Chicago, Jarrett Allen domina con 40 punti e 17 rimbalzi nel successo di Cleveland su Portland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A New York biglietti alle stelle per l'ultima di LeBron: Lakers ko, vincono i gregari dei Knicks

Risultati sorprendenti nell'ultima notte NBA, con sconfitte per Lakers e Knicks e vittorie per Charlotte a Los Angeles e Golden State a New York.

